Британія, США, Канада, Японія і Франція оголосили про альянс для витіснення РФ з ринку ядерної енергії

Великобританія, США, Канада, Японія та Франція оголосили про альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії. Про це 16 квітня повідомила пресслужба британського уряду.

За повідомленням, п’ять країн використовуватимуть відповідні ресурси та можливості секторів цивільної атомної енергетики кожної країни, щоб підірвати вплив Росії на ланцюги поставок ядерного палива.

«Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб позбавити його ще одного способу фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично відсторонити Росію», – йдеться в повідомленні.

Лондон також зауважує, що угода також зміцнить «наші відповідні сектори ядерної енергетики, що є ключовим для посилення нашої внутрішньої енергетичної безпеки та зниження рахунків за електроенергію для британських сімей».



Ядерне паливо необхідне для роботи атомних електростанцій, які забезпечують близько 15% електропостачання Великої Британії, а до 2050 року воно має становити 25% електропостачання, додають у британському уряді.

США 12 квітня застосували санкції щодо п’яти юридичних та однієї фізичної особи, які входять до складу російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом». Як вказали в Держдепартаменті США, це зроблено, щоб обмежити «Росатом», враховуючи те, що він використовує експорт енергії, в тому числі в ядерному секторі, для здійснення політичного та економічного тиску на своїх клієнтів у всьому світі.

Київ закликає Захід до запровадження санкцій проти ядерної енергетики РФ. Українська сторона, серед іншого, стверджує, що «Росатом» через компанії, які входять до його структури, закуповує технології, які потім використовуються російським ВПК.

Росія має багато атомних проєктів за кордоном і «Росатом» відіграє важливу роль у торговельних зв’язках Москви за межами Росії.

Наприклад, між 2009 і 2018 роками Росія отримала 23 експортні замовлення на атомні генерувальні об’єкти в усьому світі з загалом 31, за даними звіту за 2020 рік Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Від 2007 до 2017 років – у перше десятиріччя свого існування – «Росатом» почав будівництво 10 атомних енергоблоків за кордоном.