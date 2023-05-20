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Після зустрічі з Зеленським на саміті G7 Байден оголосить про новий пакет допомоги – Politico

Попередня зустріч президентів України та США відбулася в лютому в Києві

Президент США Джо Байден планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів, повідомляє видання Politico, яке посилається на трьох американських і українських високопосадовців.

За даними видання, це після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті лідерів «Групи семи» (G7) у японському місті Хіросіма.

Новий пакет включатиме артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкову зброю.

Раніше в Японії президент США Джо Байден сказав лідерам G7, що Вашингтон підтримає зусилля з підготовки українських пілотів на передових літаках, включаючи F-16

Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову. Нідерланди, Данія і Бельгія вже говорили, що готові поділитися своїми винищувачами. За оцінками військових аналітиків, загалом ці країни можуть поставити 125 F-16.

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Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.

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