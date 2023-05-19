Санкції G7 проти Росії: США додають 71 компанію до чорного списку

США додали 71 компанію до торговельного чорного списку за підтримку Росії, повідомляє агенція Reuters.



До чорного списку увійшли 69 російських юридичних осіб, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.



Новий експортний контроль спрямований на нафтогазові проекти в Росії та Білорусі, повідомляє Міністерство торгівлі США. Серед інших компаній – авіаремонтні та заводи з виробництва запчастин, порохові, тракторні та автомобільні заводи, інженерні центри в Росії.



Ці дії є частиною останнього раунду санкцій і експортного контролю з боку Сполучених Штатів та інших країн у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Вони спрямовані на погіршення промислової бази Росії та її здатності вести війну.



Нові кроки відбулися після того, як Сполучені Штати та решта великих економік «Групи семи» погодилися посилити санкції проти Росії під час зустрічі в Японії.



США та коаліція з 37 інших країн запровадили безпрецедентний експортний контроль щодо Росії після її неспровокованого нападу на Україну в лютому 2022 року.

19 травня лідери країн G7 зобов’язалися й надалі скорочувати прибутки Росії, які йдуть на фінансування війни проти України. Це планується робити в тому числі подальшим обмеженням доходів від експорту енергоносіїв та видобувних спроможностей.