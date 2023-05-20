«F-16 створені, щоб перемогти поганих хлопців» – Резніков про початок навчання українських пілотів

Українські військові льотчики «з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16», написав у твітері міністр оборони України Олексій Резніков.

«Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну. F-16 були створені, щоб перемогти поганих хлопців. Їхній час настав!» – вказує український міністр.

За даними ЗМІ, американський президент Джо Байден повідомив лідерам «Групи семи», що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на F-16. Цю заяву Байдена вже привітав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Хоча днями видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака. Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову.

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Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.