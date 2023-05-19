Прем’єр Нідерландів: умови навчання українських пілотів на F-16 розроблять в найближчі тижні

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16 будуть розроблені найближчими тижнями.

«Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені найближчими тижнями. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та їхніх міжнародних партнерів», – написав Рютте у твіттері.

За даними ЗМІ, американський президент Джо Байден повідомив лідерам «Групи семи», що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на F-16. Цю заяву Байдена вже привітав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Хоча днями видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака. Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову..

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Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.