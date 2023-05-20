WP: Блінкен відіграв головну роль у рішенні про постачання Україні F-16

Держсекретар США Ентоні Блінкен є найвпливовішим прихильником надання Україні американських винищувачів F-16 із арсеналу союзників, пише видання The Washington Post із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання також розповіли, що Блінкен зіграв аналогічну роль узимку, коли Німеччина не наважувалася надати Києву свої танки. The Washington Post пише, що саме держсекретар переконав Білий дім розпочати процес передачі американських танків «Абрамс», попри опір Пентагону. Згодом це дозволило європейським союзникам приєднатися до постачання.

Крім того, за словами джерел, згода Білого дому на передачу Києву винищувачів F-16 – результат тиску союзників по НАТО, Конгресу США та особисто президента України Володимира Зеленського.

Президент США Джо Байден довго не погоджувався передавати Україні американські винищувачі. Крім того, через позицію Вашингтона європейські країни не могли навіть тренувати українських пілотів на F-16.

Водночас The Washington Post зазначає, що терміни постачання бойових літаків можуть бути не такими швидкими, як очікує Україна. Потенційним постачальникам, таким як Нідерланди, Данія, Норвегія та Польща, потрібний час для перевірки своїх арсеналів, а також ресурсів для проведення навчання льотчиків.

Раніше повідомлялося, що Україні для отримання переваги перед Росією у повітрі потрібно близько 180 сучасних винищувачів.