CNN: США дозволять союзникам передати F-16 Україні, але самі цього не робитимуть

Сполучені Штати не змінили своєї позиції, яка не передбачає надання Україні американських винищувачів F-16, але готові дозволити постачання таких літаків, якщо відповідне рішення ухвалять інші союзники. Про це вночі 19 травня за Києвом повідомив телеканал CNN із посиланням на власні джерела в адміністрації президента Джо Байдена.

«Однак офіційні особи адміністрації не знають про будь-які офіційні запити будь-яких союзників щодо експорту F-16, а офіційні особи Державного департаменту, яким зазвичай доручено оформляти документи для схвалення такої передачі третім сторонам, не отримали вказівок розпочати таку роботу», – вказує телеканал.

За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, тема надання F-16 «не на порядку денному» саміту Групи семи, який 19 травня розпочинається в Японії, але ця тема може бути обговорена на полях зустрічі лідерів провідних економік світу.

Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову. Нідерланди, Данія і Бельгія вже говорили, що готові поділитися своїми винищувачами. За оцінками військових аналітиків, загалом ці країни можуть поставити 125 F-16.

Україна наразі запитує кілька десятків, уточнює The New York Times.

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.