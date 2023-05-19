США та союзники планують надати Україні F-16 – ЗМІ

США та союзники планують надати Україні F-16, хоча винищувачі можуть надходити не безпосередньо зі Сполучених Штатів, повідомив NBC News високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.



Коли Україна отримає винищувачі, невідомо, але чиновник сказав, що літаки не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу України проти Росії.



У найближчі місяці США та їхні союзники «вирішать, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо та хто їх надасть», сказав чиновник.



Ця новина з’явилася після того, як президент Джо Байден повідомив лідерам «Групи семи», що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на F-16. Цю заяву Байдена вже привітав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Днями видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака. Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову.

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Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.