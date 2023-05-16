Влада у Брянській області звернулася до людей по допомогу в пошуку тіла пілота. МО РФ про катастрофу не повідомляло

Адміністрація Стародубського округу Брянської області опублікувала 15 травня в соцмережі «ВКонтакте» пост із проханням до місцевих жителів допомогти в пошуках тіла пілота літака, що розбився. Таким чином влада непрямо підтвердила факт аварії винищувача-бомбардувальника Су-34 під Стародубом 13 травня.

«Шановні жителі округу, з метою організації пошуку в болотяній місцевості другого пілота екіпажу літака, просимо надати допомогу човнами та болотними чоботами. Збір охочих допомогти – завтра, 16 травня, о 8:30 біля будівлі адміністрації округу», – йдеться у повідомленні, на яке звернуло увагу видання Astra.

За неофіційними даними, 13 травня в Брянській області розбилися чотири військові борти: два вертольоти Мі-8, винищувач-бомбардувальник Су-34 і багатоцільовий винищувач Су-35.

Міноборони РФ досі не коментувало втрату літаків і вертольотів. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтверджував факт катастрофи лише одного вертольота Мі-8. Про бомбардувальника Су-34, який розбився під Стародубом, повідомляла агенція ТАСС, посилаючись на джерела.

За даними телеграм-каналів, у результаті катастрофи двох Мі-8, Су-34 і Су-35 загинули девʼять російських військовослужбовців.

15 травня про аварію чотирьох повітряних суден у Брянській області заявив фактичний правитель Білорусі Олександр Лукашенко.