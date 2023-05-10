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МЗС Польщі викликало посла РФ через інцидент з російським винищувачем

Представнику РФ вручено ноту протесту через інцидент 5 травня (фото ілюстративне)

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андреєва через інцидент з участю російського винищувача і польського прикордонного літака над Чорним морем, повідомив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

«10 травня до МЗС було викликано посла Сергія Андреєва. Представнику Російської Федерації було вручено ноту протесту у зв’язку з інцидентом з участю російського винищувача проти літака Прикордонної служби Польщі», – написав Ясіна у твітері.

У МЗС Польщі заявили, що «рішуче засуджують провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, що є серйозним міжнародним інцидентом».

5 травня стало відомо про перехоплення російським винищувачем Су-35 польського прикордонного літака L410 Turbolet над Чорним морем, який у співпраці з румунськими службами виконував планові патрульні місії під егідою Frontex у міжнародному повітряному просторі.

Інцидент стався за 60 км на схід від повітряного простору Румунії. Влада Польщі назвала це «спланованою провокацією». Міністерство оборони Румунії назвало дії російського пілота «абсолютно неприйнятними». На момент інциденту коментарів російської сторони не було.

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