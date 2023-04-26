На півночі Росії впав МіГ-31, пілоти катапультувалися

У Мурманській області на півночі європейської частини Росії 26 квітня розбився військовий літак МіГ-31, обидва пілоти встигли катапультуватися. За повідомленням міністерства оборони Росії, постраждалих немає.

Літак упав в озеро неподалік селища Ріж-Губа, політ був навчальним. Очевидці повідомляють, що літак спалахнув у повітрі. Пілотів, що катапультувалися, евакуювали рятувальники, їхньому життю ніщо не загрожує.

Телеграм-канал Baza уточнив, що пілоти катапультувалися після того, як відвели літак від житлових будинків.

Модель МіГ-31 була прийнята на озброєння армії СРСР 1975 року. Це перший радянський бойовий літак четвертого покоління, надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Призначений для знищення повітряних цілей у прикордонних та внутрішніх районах країни-противника. Нині переобладнана модель цього літака, МіГ-31К, використовується армією РФ у війні проти України.

Останнім часом у Росії сталося кілька катастроф військових літаків, зокрема з жертвами серед мирних жителів.