Росія: в Бурятії розбився гелікоптер, три людини загинули

У Росії в сибірському регіоні Бурятії розбився гелікоптер Мі-8, повідомили 16 грудня регіональні служби з надзвичайних ситуацій.

Мі-8 упав під час посадки в аеропорту «Байкал» і спалахнув. На борту був екіпаж із трьох людей, усі вони загинули. Гелікоптер належав Улан-Уденському авіаційному заводу.

Причиною катастрофи могла стати пожежа у двигуні.

Від червня в Росії сталося щонайменше п’ять авіакатастроф зі смертельними наслідками. Зокрема, під час падіння Су-34 на дев’ятиповерховий житловий будинок у Єйську 17 жовтня загинули 15 людей, при цьому льотчики врятувалися. 23 жовтня в Іркутську Су-30 впав на двоповерховий будинок, льотчики загинули. У Рязані в червні розбився військово-транспортний літак Іл-76, того ж місяця розбилися два Су-25. Винищувач МІГ-31 зазнав аварії на початку грудня в Примор’ї.