Пошкоджений на білоруському аеродромі літак РФ перемістили на ремонт у Таганрог – британська розвідка

Російський літак А-50, який наприкінці лютого зазнав пошкоджень, був переміщений з білоруського аеродрому «Мачулищі» на ремонт у Таганрог (РФ), повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Літак майже напевно був атакований невеликою безпілотною літальною системою. А-50, найімовірніше, перемістили до ремонтного заводу в Таганрозі у Росії. Транзитний політ, за повідомленнями, відбувся на нижчій, аніж зазвичай висоті, імовірно, через пошкодження герметизованої кабіни», – йдеться у повідомленні.

Як заявляють у британській розвідці, А-50, ймовірно, забезпечував інформування про ситуаційну обстановку для винищувача МіГ-31, адаптованого для запуску балістичної ракети типу «Кинджал», яку Росія вважає за ключовий стратегічний засіб.

При цьому, завдяки модифікації реактивного літака МіГ-31, внутрішній радар був видалений, аби збалансувати корпус літака, що зробило пілотів залежними від зовнішніх ресурсів ситуаційної обізнаності, таких як А-50.

«Цілком можливо, що спільна російсько-білоруська повітряна діяльність тепер буде залежати від наземного управління і винищувачів супроводу, поки вдасться розгорнути ще один А-50», – каже британська сторона.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

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Хоча пошкодження не було офіційно підтверджено, британська розвідка зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного простору.

Міністерство з податків і зборів Білорусі пізніше оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві по засніженій бетонній поверхні. Відомство стверджувало, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

7 березня Олександр Лукашенко заявив про затримання українського «терориста» у справі про пошкодження літака. Офіційний Київ заявив, що «категорично відкидає інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі «Мачулищі».

Роль літака А-50 – створити впізнавану картину повітряної ситуації та забезпечити злагодженість дій винищувачів.