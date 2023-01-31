У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що оголошення повітряної тривоги сьогодні пов'язане зі зльотами російських винищувачів МіГ-31К.



«Вони (оголошення про повітряну тривогу) були масштабними за географією, але не такими довготривалими, як ми зазвичай очікуємо після зльотів МіГ-31К, які є носіями ракет «Кинжал». Тому і оголошуються повітряні тривоги, коли злітає цей тип літака. Те, що вони не були тривалими, говорить про те, що це звичайні тренувальні польоти…Ц можна пов'язувати зі навчальними польотами, але в будь-якому разі тривога буде оголошена», – розповів речник Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



За його словами, ці навчальні польоти можуть здійснюватися як з метою тиску на Україну, так і на Європу.



«МіГ-31 злітають як на території РФ, як це було сьогодні, так і з території Білорусі. Цей літак – психологічний фактор тиску на країни Європи. У російських токшоу не припиняється істерія погроз ядерного удару...Коли ударів немає, фактор впливу і на наше населення - це впливає і на економіку, і на людей», – додав він.



В Україні 31 січня тричі оголошували повітряну тривогу на всій території України.

Під час останньої масованої атаки – 26 січня – армія РФ здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Військові повідомили, що під час атаки Росія здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування, сили протиповітряної оборони Збройних сил України знищили 47 крилатих ракет.