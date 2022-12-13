Ракетна загроза: по всій території України оголосили повітряну тривогу

По всій території України, включно з окупованим Росією Кримом, 13 грудня оголошено повітряну тривогу після повідомлень про зліт щонайменше трьох російських літаків МіГ-31, які можуть бути носіями ракет «Кинжал».

У Києві тривога була оголошена о 14:40, станом на 14:58 вона триває на всій території України.

23 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Україні, тоді ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях і спричинили багатогодинний блекаут в усій країні.

Наслідки останнього на цей час нальоту 5 грудня були менш руйнівними.