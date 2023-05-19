Повітряні сили ЗСУ прокоментували повідомлення про збиття системою Patriot російського винищувача

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на повідомлення медіа про те, що українські військові з допомогою американської системи Patriot збили російський винищувач.



«Ми про це не оголошували. Тому, мабуть, треба запитати у CNN чи New York Times. Коли ми щось збиваємо, оголошуємо в себе на сторінці, в нашій інфографіці з’являються літачки чи крилаті ракети. Ми не оголошували – значить про це оголосить хтось інший», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live.





Раніше сьогодні видання CNN із посиланням на свої джерела повідомило про те, що Україна збила щонайменше один російський винищувач за допомогою американської системи Patriot. За даними видання, це сталося протягом останніх тижнів.

У квітні стало відомо, що до України прибули системи протиповітряної оборони Patriot від США, Нідерландів і Німеччини. Тоді ж у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що один дивізіон системи Patriot вже заступив на бойове чергування в Україні.

На початку тижня Міноборони Росії заявило, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня «високоточним ударом гіперзвукового комплексу «Кинджал» був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot». Україна це повідомлення не коментувала, а у США заявили, що пошкодження системи мінімальні, вона залишається у робочому стані.

18 травня у Пентагоні офіційно підтвердили, що внаслідок російської атаки на Україну систему Patriot було пошкоджено, але її вже відремонтували – вона повністю відновлена і працює.