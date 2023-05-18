Пентагон: пошкодження Patriot після російської атаки було, але систему вже відремонтували

У Пентагоні підтвердили, що внаслідок російської атаки на Україну систему Patriot було пошкоджено, але її вже відремонтували.



«Я можу підтвердити, що одну систему Patriot було пошкоджено, але тепер її відремонтували, вона повністю відновлена і працює», – заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Вона додала, що щодо подробиць пошкодження слід звертатися до української сторони.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 16 травня вдалося збити всі 18 запущених військовими РФ ракет, у тому числі шість «Кинджалів».

Міноборони Росії заявило, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня «високоточним ударом гіперзвукового комплексу «Кинджал» був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot».

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17 травня американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на офіційних осіб США повідомила, що після російської ракетної атаки пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot є мінімальними. За словами офіційних осіб, сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot – один з його найважливіших елементів – не був пошкоджений.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що знищити Patriot «одним ударом неможливо». Він пояснив, що Patriot – це дивізіон, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).