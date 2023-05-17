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Міноборони Росії опублікувало нову заяву про «знищення ЗРК Patriot»

Росія заявила, що «повністю знищено багатофункціональну радіолокаційну станцію» системи Patriot. Натомість, як повідомляє CNN з посиланням на свої джерела, радарний компонент Patriot не був пошкоджений.

Міністерство оборони Росії опублікувало вже нову заяву про «знищення комплексу Patriot».

«За достовірно підтвердженими даними, 16 травня внаслідок удару гіперзвуковим ракетним комплексом «Кинджал» у місті Київ було уражено та повністю знищено багатофункціональну радіолокаційну станцію, а також 5 пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot виробництва США», – йдеться у повідомленні російського міністерства в телеграмі.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 16 травня вдалося збити всі 18 запущених військовими РФ ракет, у тому числі шість «Кинджалів».

Міноборони Росії заявило, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня «високоточним ударом гіперзвукового комплексу «Кинджал» був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot».

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17 травня американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на офіційних осіб США повідомила, що після російської ракетної атаки пошкодження системи протиповітряної оборони Patriot є мінімальними. За словами офіційних осіб, сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot – один з його найважливіших елементів – не був пошкоджений. Американські офіційні особи не вірять, що Patriot потрібно буде забрати з поля бою для ремонту.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що знищити Patriot «одним ударом неможливо». Він пояснив, що Patriot – це дивізіон, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).

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