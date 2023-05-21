Ігнат оцінив, скільки винищувачів F-16 може отримати Україна

У майбутньому українські військові можуть отримати від зарубіжних партнерів «кілька десятків винищувачів F-16», зазначив речник командування Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Водночас він зауважив, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків:

СУ-24;

СУ-25;

МіГ-29;

СУ-27.

«Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16», – зауважив Ігнат.

За даними ЗМІ, американський президент Джо Байден повідомив лідерам «Групи семи», що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на F-16. Цю заяву Байдена вже привітав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Хоча днями видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака. Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову.

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.