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Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден (ліворуч) в кулуарах саміту «Групи семи». Хіросіма, Японія, 21 травня 2023 року

Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, йдеться на офіційному сайті Пентагону 21 травня.

До пакету увійде:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси з лазерним наведенням;
  • мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Вартість пакета — 375 мільйонів доларів, кажуть у Пентагоні.

21 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7.

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден (праворуч) під час зустрічі на полях саміту «Групи семи» (G7). Хіросіма, Японія, 21 травня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден (праворуч) під час зустрічі на полях саміту «Групи семи» (G7). Хіросіма, Японія, 21 травня 2023 року

Як пише Sky News, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Джо Байден заявив, що «США робитимуть усе можливе, аби зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги».

20 травня президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), який відбувається в Японії.

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