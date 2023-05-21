Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, йдеться на офіційному сайті Пентагону 21 травня.
До пакету увійде:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси з лазерним наведенням;
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
Вартість пакета — 375 мільйонів доларів, кажуть у Пентагоні.
21 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на саміті G7.
Як пише Sky News, під час зустрічі з Володимиром Зеленським, Джо Байден заявив, що «США робитимуть усе можливе, аби зміцнити обороноздатність нашої країни у війні з Росією та оголосив про новий пакет військової допомоги».
20 травня президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), який відбувається в Японії.
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