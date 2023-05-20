«Ми виконали те, що обіцяли» – радник Байдена з нацбезпеки про F-16

Після ухвалення рішення про надання Україні винищувачів F-16 США та союзники «працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і скільки».

«Ми виконали те, що обіцяли. Ми дали Україні те, що їй потрібно, на підставі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими. І тепер ми перейшли до дискусій щодо вдосконалення українських військово-повітряних сил як частини нашого довгострокового зобов’язання щодо самооборони України», – наголосив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За даними ЗМІ, американський президент Джо Байден повідомив лідерам «Групи семи», що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на F-16. Цю заяву Байдена вже привітав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Хоча днями видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака. Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову..

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Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.