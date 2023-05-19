РФ кінець? Що означатиме отримання ЗСУ винищувачів F-16

Американське видання CNN із посиланням на свої джерела повідомило, що США готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16.
За даними видання, Байден готовий зважитися на такий крок через зростаючий тиск з боку Конгресу та країн-союзників на тлі посилення повітряних атак Росії на Україну.
Однак, як зазначили журналісти, наразі запиту до Білого дому від союзників на передачу літаків ЗСУ не надходило, а офіційні особи Держдепу – які будуть залучені до процесу дозволу – поки не отримували вказівок розпочати роботу.
Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.
А прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів після зустрічі у Рейк'явіку заявили, що очолять міжнародну «авіаційну» коаліцію для України. Лондон також пообіцяв розпочати навчання українських пілотів керуванню західними літаками.
Радник міністра оборони України Юрій Сак у коментарі Politico заявляв, що ЗСУ потрібно від 40 до 50 літаків F-16, щоб сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба від російських атак.
Головні питання випуску:
Якщо США нарешті погодились на передачу союзниками F-16 Україні – чому самі не готові до цього?
Коли українські пілоти пересядуть на західні винищувачі?
І чи потрібні ЗСУ F-16 тільки для захисту неба від атак – чи й для контрнаступу?