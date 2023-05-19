РФ кінець? Що означатиме отримання ЗСУ винищувачів F-16

Американське видання CNN із посиланням на свої джерела повідомило, що США готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

За даними видання, Байден готовий зважитися на такий крок через зростаючий тиск з боку Конгресу та країн-союзників на тлі посилення повітряних атак Росії на Україну.

Однак, як зазначили журналісти, наразі запиту до Білого дому від союзників на передачу літаків ЗСУ не надходило, а офіційні особи Держдепу – які будуть залучені до процесу дозволу – поки не отримували вказівок розпочати роботу.

Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

А прем'єр-міністри Великої Британії та Нідерландів після зустрічі у Рейк'явіку заявили, що очолять міжнародну «авіаційну» коаліцію для України. Лондон також пообіцяв розпочати навчання українських пілотів керуванню західними літаками.

Радник міністра оборони України Юрій Сак у коментарі Politico заявляв, що ЗСУ потрібно від 40 до 50 літаків F-16, щоб сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба від російських атак.

Головні питання випуску:

Якщо США нарешті погодились на передачу союзниками F-16 Україні – чому самі не готові до цього?

Коли українські пілоти пересядуть на західні винищувачі?

І чи потрібні ЗСУ F-16 тільки для захисту неба від атак – чи й для контрнаступу?