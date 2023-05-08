Беззащитный тыл России: ТОП ударов по российский военной инфраструктуре

Взрывы в глубоком тылу российских войск – за 200, 400 и даже 700 километров от линии фронта – происходили не раз за время полномасштабного вторжения, но весной 2023-го Россия вошла просто-таки в полосу инцидентов: как на своей территории, так и на захваченных землях Украины, которые использует в качестве военной базы. Радио Донбас.Реалии собрало рейтинг самых результативных атак на позиции агрессора, которые совершили неизвестные силы.

СМИ России недавно составили карту с вероятными зонами поражения оружием ВСУ. На ней – три радиуса: 300, 450 и 800 километров. В зону поражения, как ее видит пропаганда, попадают все без исключения оккупированные территории Украины, а также значительная часть России с такими городами как Москва, Тула, Краснодар, Смоленск, Ростов-на-Дону, Белгород. А куда уже «прилетело»?

Десантный корабль «Саратов». До линии фронта – 100 км

24 марта 2022-го в оккупированном порту Бердянска горел десантный корабль « Саратов » , он перевозил военную технику для войск РФ. Кремль, который потерю судна признал не сразу, заявил, что гордость российского ВМС уничтожили из оружия, которое не приспособлено для войны на море, – «Точкой-У». В тот же день были повреждены десантные корабли «Орск», «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».

Яркое пламя Новошахтинска. До линии фронта – 170 км

Июнь 2022 года произошел пожар на Новошахтинской нефтебазе в Ростовской области. Россияне заявили о беспилотниках: один из них якобы врезался в технологическое оборудование по переработки нефти, второй – непосредственно в резервуар с нефтью. Горело так:

Огненный август в оккупированном Крыму. До линии фронта – 150-250 км

Один за другим полыхали склады и аэродромы в оккупированном Крыму в августе 2022-го года. 9-го – аэродром в Новофедоровке , именно после обстрела этого военного объекта из Крыма массово начали выезжать туристы, хоть и было « по-домашнему » . Российское руководство заявило о том, что техника не пострадала, спутниковее снимки указывают на обратное.

Уже через неделю, 16 августа – жарко было на военной базе под Джанкоем , там взорвался склад с боеприпасами.

А 18-го – досталось аэродрому « Бельбек » под Севастолем: по меньшей мере, были слышны четыре взрыва. По информации ВСУ, на аэродроме базировались российские истребители Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.

Не столько военный, сколько политический налет БПЛА произошел 20-августа на штаб Черноморского флота . Беспилотник просто влетел в крышу штаба Черноморского флота, поставив под сомнения репутацию российской ПВО.

Взлетные полосы бомбардировщиков. До линии фронта – 100, 500, 650 км

В декабре 2022-го произошли взрывы на военных аэродромах «Энгельс» Саратовской области, «Дягилево» Рязанской и в Курске, где Россия базирует свои стратегические бомбардировщики.

Позже военные аналитики констатировали, что российское руководство вынуждено было передислоцировать некоторые боевые самолеты дальше от линии фронта.

Снова топливо. До линии фронта – 500 км

23 февраля 2023-го: пожар на нефтебазе в Туапсе возле курортного Сочи. Тогда российские СМИ причиной возгорания назвали два неустановленных беспилотника, которые приписали Украине.

Взрывная весна 2023-го

В апреле-мае инциденты происходили очень кучно. 30 апреля: в оккупированном Севастополе горит нефтебаза Роснефти. В результате масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.

1 и 2 мая – взрываются ЖД-пути в Брянской области: с рельсов сходят два состава, груженные топливом, лесом, пропаном и селитрой.

3 мая пылает нефтехранилище в порту Тамань Краснодарского края. Пожар высшей степени сложности тушат 5 пожарных поездов.

И через пару дней, 5 мая, снова на Кубани (Краснодарский край) горел резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Пожар локализован на площади 400 кв. м. Причиной в России называют снова падение беспилотника.

Чем достали?

Украина называет причинами взрывов на российской территории курение в неположенных местах. ВСУ признают только удары по оккупированным территориям, акцентируя, что Украина отвоевывает свои земли, и ее не тнтересуют чужие.

Россия в части случаев говорит о беспилотниках, а в случае с рельсами – о взрывчатке. И один раз – об ОТРК Точка-У.

Самые дальние БПЛА, названия которых звучат, – это «Стриж» и Mugin-5. Их дальность – от 600 до тысячи км.

Сможет ли Россия от этого защититься?

Россия не сможет закрыть от атак свою инфраструктуру, РФ в этом даже более уязвима, чем Украина, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Транспортная и газовая инфраструктуры, электроэнергетика – критически важны для России, ведь из-за огромной площади страны там нет возможности продублировать или построить параллельную инфраструктуру:

«Если разнести диверсионную войну на огромнейшую территорию России, то там просто нет возможности закрыть это не ППО, ни тем более противодиверсионными структурами», – говорит Донбасс.Реалии Самусь.

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Источники агрессии: аэродромы, порты и базы РФ

Вот где Россия сейчас держит, заправляет, обеспечивает самолеты, которые бьют по украинским городам:

Джанкой – вторая Чернобаевка, прогнозируют военные аналитики. Это ключевой узел обеспечения всего юга для армии РФ. Здесь сошлись авто- и жд-дороги, которые ведут на одноименный аэропорт Джанкой, где Россия базирует боевые самолеты. Феодосийская нефтебаза. Именно она питает истребители и штурмовики российских сил, которые обстреливают украинские города и села. К слову, она уже поддавалась атакам дрона, в результате этого сгорело 40 тысяч тонн топлива. Морской порт Феодосии и Севастопольская бухта: здесь дислоцируются российские корабли-ракетоносцы, которые забрасывают Украину «Калибрами». Крымский мост. Сейчас этот мост – переправа на материковую часть России, без которой подвоз оружия Кремлю будет сложно осуществить. Паромная переправа в порту Кавказ, ведущая в Керч. Сейчас Кремль работает над тем, чтобы запустить ее в работу, она активно эксплуатировалась до появления Крымского моста. Сейчас, дабы иметь разные пути доставки вооружения, – переправу возвращают к жизни. И, конечно же, аэродромы базирования стратегической авиации, которая запускает ракеты по Украине. Весной 2023-го бомбардировщики взлетают с «Энгельса», «Дягилево», из Курска и Волгодонска. После результативных ударов ВСУ по Энгельсу и Дягилево Россия также, вероятно, перебазировался с них часть бомбардировщиков на аэродром «Оленья» под Мурманском (оттуда уже были пуски) и в Ахтюбинск - или по крайней мере, готовит там инфраструктуру для принятия Ту-160.

«Атаки на военные объекты в Крыму – это логичные действия ВСУ в условиях войны. Возможны удары по авиабазам «Гвардейскому» по «Бельбеку», а аэродрому в Джанкое, ведь там РФ базирует штурмовую авиацию, которая потом обстреливает украинские города», – считает руководитель программ программы центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.

«Последние удары по Стрелковой и Камышевой бухте свидетельствуют о том, что Севастополю нужно готовиться к «мощному пляжному сезону», – считает Павел Лакийчук.

«Я убежден, что если враг будет накапливать средства поражения, то НЛО может появиться и в Белгороде, и в Курске. И российские партизаны могут противостоять этому, ведь не всем нравятся Путин. И их не так-то просто будет поймать», – добавляет военный аналитик.

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