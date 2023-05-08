Беззащитный тыл России: ТОП ударов по российский военной инфраструктуре

Взрывы в глубоком тылу российских войск – за 200, 400 и даже 700 километров от линии фронта – происходили не раз за время полномасштабного вторжения, но весной 2023-го Россия вошла просто-таки в полосу инцидентов: как на своей территории, так и на захваченных землях Украины, которые использует в качестве военной базы. Радио Донбас.Реалии собрало рейтинг самых результативных атак на позиции агрессора, которые совершили неизвестные силы.
СМИ России недавно составили карту с вероятными зонами поражения оружием ВСУ. На ней – три радиуса: 300, 450 и 800 километров. В зону поражения, как ее видит пропаганда, попадают все без исключения оккупированные территории Украины, а также значительная часть России с такими городами как Москва, Тула, Краснодар, Смоленск, Ростов-на-Дону, Белгород. А куда уже «прилетело»?
Десантный корабль «Саратов». До линии фронта – 100 км
24 марта 2022-го в оккупированном порту Бердянска горел десантный корабль «Саратов», он перевозил военную технику для войск РФ. Кремль, который потерю судна признал не сразу, заявил, что гордость российского ВМС уничтожили из оружия, которое не приспособлено для войны на море, – «Точкой-У». В тот же день были повреждены десантные корабли «Орск», «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».
Яркое пламя Новошахтинска. До линии фронта – 170 км
Июнь 2022 года произошел пожар на Новошахтинской нефтебазе в Ростовской области. Россияне заявили о беспилотниках: один из них якобы врезался в технологическое оборудование по переработки нефти, второй – непосредственно в резервуар с нефтью. Горело так:
Огненный август в оккупированном Крыму. До линии фронта – 150-250 км
Один за другим полыхали склады и аэродромы в оккупированном Крыму в августе 2022-го года. 9-го – аэродром в Новофедоровке, именно после обстрела этого военного объекта из Крыма массово начали выезжать туристы, хоть и было «по-домашнему». Российское руководство заявило о том, что техника не пострадала, спутниковее снимки указывают на обратное.
Уже через неделю, 16 августа – жарко было на военной базе под Джанкоем, там взорвался склад с боеприпасами.
А 18-го – досталось аэродрому «Бельбек» под Севастолем: по меньшей мере, были слышны четыре взрыва. По информации ВСУ, на аэродроме базировались российские истребители Су-27, Су-27СМ, Су-30М2 и Су-27М.
Не столько военный, сколько политический налет БПЛА произошел 20-августа на штаб Черноморского флота. Беспилотник просто влетел в крышу штаба Черноморского флота, поставив под сомнения репутацию российской ПВО.
Взлетные полосы бомбардировщиков. До линии фронта – 100, 500, 650 км
В декабре 2022-го произошли взрывы на военных аэродромах «Энгельс» Саратовской области, «Дягилево» Рязанской и в Курске, где Россия базирует свои стратегические бомбардировщики.
Позже военные аналитики констатировали, что российское руководство вынуждено было передислоцировать некоторые боевые самолеты дальше от линии фронта.
Снова топливо. До линии фронта – 500 км
23 февраля 2023-го: пожар на нефтебазе в Туапсе возле курортного Сочи. Тогда российские СМИ причиной возгорания назвали два неустановленных беспилотника, которые приписали Украине.
Взрывная весна 2023-го
В апреле-мае инциденты происходили очень кучно. 30 апреля: в оккупированном Севастополе горит нефтебаза Роснефти. В результате масштабного пожара, вспыхнувшего на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн.
1 и 2 мая – взрываются ЖД-пути в Брянской области: с рельсов сходят два состава, груженные топливом, лесом, пропаном и селитрой.
3 мая пылает нефтехранилище в порту Тамань Краснодарского края. Пожар высшей степени сложности тушат 5 пожарных поездов.
И через пару дней, 5 мая, снова на Кубани (Краснодарский край) горел резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. Пожар локализован на площади 400 кв. м. Причиной в России называют снова падение беспилотника.
Чем достали?
Украина называет причинами взрывов на российской территории курение в неположенных местах. ВСУ признают только удары по оккупированным территориям, акцентируя, что Украина отвоевывает свои земли, и ее не тнтересуют чужие.
Россия в части случаев говорит о беспилотниках, а в случае с рельсами – о взрывчатке. И один раз – об ОТРК Точка-У.
Самые дальние БПЛА, названия которых звучат, – это «Стриж» и Mugin-5. Их дальность – от 600 до тысячи км.
Сможет ли Россия от этого защититься?
Россия не сможет закрыть от атак свою инфраструктуру, РФ в этом даже более уязвима, чем Украина, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
Транспортная и газовая инфраструктуры, электроэнергетика – критически важны для России, ведь из-за огромной площади страны там нет возможности продублировать или построить параллельную инфраструктуру:
«Если разнести диверсионную войну на огромнейшую территорию России, то там просто нет возможности закрыть это не ППО, ни тем более противодиверсионными структурами», – говорит Донбасс.Реалии Самусь.
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Источники агрессии: аэродромы, порты и базы РФ
Вот где Россия сейчас держит, заправляет, обеспечивает самолеты, которые бьют по украинским городам:
- Джанкой – вторая Чернобаевка, прогнозируют военные аналитики. Это ключевой узел обеспечения всего юга для армии РФ. Здесь сошлись авто- и жд-дороги, которые ведут на одноименный аэропорт Джанкой, где Россия базирует боевые самолеты.
- Феодосийская нефтебаза. Именно она питает истребители и штурмовики российских сил, которые обстреливают украинские города и села. К слову, она уже поддавалась атакам дрона, в результате этого сгорело 40 тысяч тонн топлива.
- Морской порт Феодосии и Севастопольская бухта: здесь дислоцируются российские корабли-ракетоносцы, которые забрасывают Украину «Калибрами».
- Крымский мост. Сейчас этот мост – переправа на материковую часть России, без которой подвоз оружия Кремлю будет сложно осуществить.
- Паромная переправа в порту Кавказ, ведущая в Керч. Сейчас Кремль работает над тем, чтобы запустить ее в работу, она активно эксплуатировалась до появления Крымского моста. Сейчас, дабы иметь разные пути доставки вооружения, – переправу возвращают к жизни.
- И, конечно же, аэродромы базирования стратегической авиации, которая запускает ракеты по Украине. Весной 2023-го бомбардировщики взлетают с «Энгельса», «Дягилево», из Курска и Волгодонска. После результативных ударов ВСУ по Энгельсу и Дягилево Россия также, вероятно, перебазировался с них часть бомбардировщиков на аэродром «Оленья» под Мурманском (оттуда уже были пуски) и в Ахтюбинск - или по крайней мере, готовит там инфраструктуру для принятия Ту-160.
«Атаки на военные объекты в Крыму – это логичные действия ВСУ в условиях войны. Возможны удары по авиабазам «Гвардейскому» по «Бельбеку», а аэродрому в Джанкое, ведь там РФ базирует штурмовую авиацию, которая потом обстреливает украинские города», – считает руководитель программ программы центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Лакийчук.
«Последние удары по Стрелковой и Камышевой бухте свидетельствуют о том, что Севастополю нужно готовиться к «мощному пляжному сезону», – считает Павел Лакийчук.
«Я убежден, что если враг будет накапливать средства поражения, то НЛО может появиться и в Белгороде, и в Курске. И российские партизаны могут противостоять этому, ведь не всем нравятся Путин. И их не так-то просто будет поймать», – добавляет военный аналитик.
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