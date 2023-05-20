Єрмак зустрівся з Салліваном: говорили про авіаційну коаліцію

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, перебуваючи в Японії, провів переговори із радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном.

«Ми говорили про коаліцію винищувачів, формулу миру президента Зеленського», – повідомив він.

При цьому Єрмак подякував президенту США, Конгресу, і всьому американському народові за послідовну підтримку України у війні з РФ.

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

Український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді, Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком. З останніми двома Зеленський зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку «за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів».

Присутність президента України Володимира Зеленського на саміті «Групи семи» (G7) «може змінити правила гри», заявив президент Франції Емманюель Макрон 20 травня під час зустрічі двох лідерів у Хіросімі.