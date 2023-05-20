ЄС планує розробити для України багаторічний макрофінансовий пакет – Мішель

Євросоюз має намір розробити для України новий багаторічний макрофінансовий пакет, зазначив представник голови Євроради Баренд Лейтц.

За його словами, голова Ради ЄС Шарль Мішель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі заявив, що Євросоюз має намір розробити новий пакет фінансової допомоги після 2023 року.

Він зазначив, що даний пакет «відобразить довгострокові зобов’язання ЄС щодо допомоги Україні». Водночас, запевнив Лейтц, військова допомога буде збільшена, включно з доставкою боєприпасів і створенням коаліції щодо постачання бойових літаків.

Він зазначив, що Мішель під час зустрічі із Зеленським підтвердив повну підтримку ініціатив у рамках мирного плану України, і намір повною мірою координувати наступні кроки в їхній реалізації з країнами-членами ЄС.

Водночас ЄС працюватиме разом із партнерами по G7, щоб «вразити кожну з основ російської економіки та забезпечити провал путінської (президента РФ Володимира Путіна – ред.) «машини війни».

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

Український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді, Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком. З останніми двома Зеленський зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку «за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів».