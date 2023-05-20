Зеленський про перший день саміту G7: «повернемося з ще більшими можливостями»

Після саміту G7 в України буде «ще більше можливостей для захисту від російської агресії», зазначив президент Володимир Зеленський у відеозверенні.

За його словами, за перший день саміту G7, що відбувається зараз у японському місті Хіросіма, він провів зустрічі з представниками Італії, Британії, Індії, Франції та Німеччини.

Загалом президент обговорив з союзниками українську формулу миру та ситуацію на фронті.

Також Зеленський уточнив, що зустрівся також із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем – вони обговорили питання безпеки, оборони, економіки та спільну політику.

«Впевнений, повернемось з цього візиту з ще більшими можливостями для вас – захисники та захисниці», – наголосив президент.

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

Український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді, Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком. З останніми двома Зеленський зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку «за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів».