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Зеленський зустрівся з Шольцем: говорили про реалізацію української формули миру

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч) під час зустрічі в кулуарах саміту «Групи семи». Хіросіма, Японія, 20 травня 2023 року

У суботу, 20 травня, президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Японії на саміті G7, провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За інформацією українського лідера, сторони говорили про перші результати візиту Зеленського до Німеччини.

«Дякував за потужну оборонну допомогу, яку Україна отримує від Німеччини. Вкотре наголосили на важливості реалізації пунктів української формули миру», – заявив Зеленський за підсумками зустрічі.

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.

Український лідер уже провів переговори з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді, Італії Джорджією Мелоні та Великої Британії Ріші Сунаком. З останніми двома Зеленський зустрічався на початку цього місяця під час туру європейськими країнами, щоб здобути збройну підтримку планованого наступу. У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив, що подякував Сунаку «за лідерство Великої Британії в міжнародній коаліції винищувачів».

Присутність президента України Володимира Зеленського на саміті «Групи семи» (G7) «може змінити правила гри», заявив президент Франції Емманюель Макрон 20 травня під час зустрічі двох лідерів у Хіросімі.

Володимир Зеленський прибув на саміт G7 у Японії (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Володимир Зеленський прибув на саміт G7 у Японії (фото)

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