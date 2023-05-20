«Рашка», «лапті», «мордор». Чому українці дають глузливі назви Росії в час війни і що вони означають?

Які й чому назви для Росії придумали українці в час війни і яке їхнє значення, звідки вони походять? Треба одразу зауважити, що різними принизливими назвами йменує не лише Україна Росію, а й навпаки. Вже ледь не офіційними назвами України стали в Росії «Малоросія» та «Хохляндія» (від образливої назви «хохли» для українців). Віднедавна на державних російських телеканалах від ведучих можна почути назву «свинорейх» на адресу України – тут, вочевидь, натяк на стереотипну любов нібито всіх українців до сала в поєднані з «рейхом» як натяком на якусь «денацифікацію», якою Кремль виправдовує свою агресію проти України. Але й українці не залишаються в боргу. «Держава-терорист» Після кожних обстрілів українських міст ракетами або дронами, особливо коли є жертви серед цивільних, або після викриття чергових воєнних злочинів військ Росії президент України Володимир Зеленський у своїх щоденних телезверненнях називає Росію «державою-терористом».

Так само цю назву дають Росії і українські державні установи та офіційні представники. В Україні також офіційні органи влади пишуть назву Росії та її столиці з маленької літери – «росія» та «москва». З малої літери пишуть і прізвище російського президента.

Враховуючи, що російські солдати роблять з Україною, ми теж стараємося їх відповідно називати і опускаємо статус їхньої держави в нашій системі цінностей

«А як можна ставитись до ворога, який прийшов нас вбивати, нищити і ґвалтувати? До ворога, який, зрештою, загрожує всьому людству. Мене дивує, що люди у світі ставляться до Росії інакше, не розуміючи загрозу, яку вона несе», – каже в інтерв’ю український філософ Вахтанґ Кебуладзе. «Ну, для умов такої жорстокої війни, яку веде Росія проти України, питання дегуманізації противника є елементом інформаційно-психологічного впливу. І враховуючи те, що російські солдати роблять з Україною, ми теж стараємося їх відповідно називати і, наприклад, опускаємо статус їхньої держави в нашій системі цінностей. Звідси і написання «росії» з маленької літери», – каже Радіо Свобода політичний експерт Тарас Жовтенко. Радіо Свобода позбирало деякі з найпоширеніших назв, які Росії дають українці під час війни – причому деякі з цих назв використовувались ще до 24 лютого 2022 року і почали застосовуватись від моменту окупації Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році. «Московія» У відповідь на часто вживану назву «Малоросія», якої нині подекуди в Росії позначають Україну за назвою 19-го століття, в Україні нині й органи влади і широкий загал називають Росію «Московією», як вона називалась до 1721 року, коли Петро Перший перейменував Московію на Росію.

Також в Україні петиція з пропозицією офіційно перейменувати Росію на Московію набрала необхідну кількість голосів на сайті Офісу президента і Зеленський недавно попросив уряд розглянути цю пропозицію, що викликало хвилю гострої критики в Росії. «Нинішня влада в Росії всіляко проводить паралелі між звучанням сучасної назви їхньої держави і Руссю чи Київської Руссю. Все історично, культурно, цивілізаційно починалось на наших, українських землях, а росіяни в найкращих традиціях це просто вкрали, трохи видозмінили і видають за своє. Тому можна зрозуміти оці українські пропозиції щодо офіційного перейменування назви російської держави з Російської Федерації на Московію», – каже Тарас Жовтенко. У березні, коли було доручення Зеленського уряду розглянути пропозиції про перейменування Росії на Московію, речник Кремля Дмитро Пєсков тоді так відреагував: «Ви знаєте, це, напевно, належить до таких безглуздих курйозів, подібні повідомлення або подібні рішення… Російська Федерація, як би хто її не називав, залишиться великою державою, великою країною, і вона залишиться Росією». «Рашка», «русня» Ця применшлива назва походить від англійського Russia для Росії. Також тут перегукується й назва, якою в Україні охрестили нинішню ідеологію Кремля, яка стоїть за війною, – «рашизм».

Російська Федерація, як би хто її не називав, залишиться великою державою і вона залишиться Росією

Окрім цього «рашизм» перегукується з фашизмом, а нещодавно Верховна Рада України в заяві охарактеризувала нинішній російський політичний режим як «рашизм» – новий різновид тоталітарної ідеології та практики. Назва «русня» є образливою версією, що походить від назви російського народу – «русские». За даними співрозмовників, з якими спілкувалося Радіо Свобода, слово «русня» дуже популярне в окопах на передовій серед українських військових на означення противника.

«Багато українців не хочуть називати ворога його власним іменем. Звідси оці всі «русня», «рашка». Дещо з цих назв відходить, – наприклад, «ер-ефія». Я так само писав «ер-ефія», і редактори це залишали. Це таке свідоме або несвідоме повернення нашому ворогу суб’єктності. Це йде від злості на ворога, якого все ж таки знецінювати і недооцінювати не треба», – пояснює в інтерв’ю популярний письменник Андрій Кокотюха. Вживання назви «рашка» – як українцями, так і деякими росіянами з ліберальними поглядами – викликало критику, наприклад, спікера Держдуми Росії В’ячеслава Володіна, який на зустрічі з довіреними особами президента Володимира Путіна якось сказав: «Коли починають називати «рашка» або якісь інші синоніми, це неприпустимо, цього немає в жодній країні». «Ер-ефія» Ця назва походить від двох заголовних літер з офіційної назви Російської Федерації – «ер» та «еф».

Коли починають називати «рашка» або якісь інші синоніми, це неприпустимо

Тут треба додати, що в Україні на тлі війни Росії проти неї багато хто – особливо в соцмережах, але й офіційні представники (секретар РНБОУ Олексій Данілов, наприклад) – передбачає можливий розпад Росії як федерації після того, як вона може зазнати військової поразки в Україні. «Після всього, що вони нам зробили, я б волів, щоб цієї країни не було як нашого сусіда – Радянський Союз зник за одну мить. Чому та країна не може розпастися?» – запитує в інтерв’ю Вахтанґ Кебуладзе. «Орки», «оркостан» «Орки» походять з книги англійського письменника Джона Рональда Толкіна (1892–1973) «Володар кілець», яка екранізована з великим касовим успіхом. «В його розумінні орки – це темні створіння, уособлення зла. Цей варварський народ підкоряється Темному Володарю і становив основу його збройних сил. Їхнє військо підкорювало не силою, а кількістю. Орки мали крайньо низький інтелект і не звикли жити в комфорті», – писав про цей термін український сайт Obozrevatel.

Треба сказати, що в СРСР книги Толкіна були заборонені, додає сайт, бо «радянський народ бачив в орках себе». Вони жили за «залізною завісою», ворогували з усім світом, жили за правилами зграї і у них був єдиний богоподібний лідер. «Цей символ не відпускає росіян і дотепер, тому армію окупантів в Україні назвали орками», – пише Obozrevatel. Також в Україні можна почути й назву «оркостан» – на позначення «країни орків», а доданий «-стан» означає радше авторитарну модель тиранічного азійського типу. «Мордор» Назву «Мордор» можна перекласти двома способами з двох мов, що їх вигадав Толкін – як «Чорна країна» або «Земля тіні». Саме слово без прив’язки до книг Толкіна походить від староанглійського morðor, що означає «смертельний гріх» або «ворог». Коли українці в соцмережах або в спілкуванні називають Росію «мордором», то цим хочуть означити її як «країну темряви», країну, від якої не слід іншим чекати добра.

У 2016 році низка видань повідомляла, що Google Translate перекладає сполучення «Російська Федерація» з української на російську як «Мордор». У пресслужбі корпорації заявили тоді, що перекладач автоматичний, він працює без участі людей, використовуючи тільки алгоритми, і пообіцяли виправити помилки. «Лапті» Лапті є російським стародавнім плетеним взуттям, яке носили в селах Росії аж ледь не до початку 20-го століття. «Лапті» символізують нині патріархальність Росії, її «глубинки», як вважають чимало українців.

«Лапті» підкреслюють російську відсталість. Бо при всіх їхніх пропагандистських потугах, що вони там окрема цивілізація, але насправді вони застрягли в якомусь дикому Середньовіччі, яке лізе в них звідусюди, починаючи від загарбницьких воєн і закінчуючи якимись духовними «скрєпами», які стали державною ідеологією», – пояснює Жовтенко, який в соцмережах активно називає Росію «лаптями» або «лаптєстаном». «Нинішня Росія тримається за минуле і навіть наративи їхньої пропаганди на 99 відсотків обернуті в минуле. І в цій картині світу, яку російський режим малює для свого населення, дуже мало сучасного і взагалі немає майбутнього», – каже політичний експерт. Тому назва «лапті» якраз і символізує оці «скрєпи», оберненість в минуле і якусь відсталість», – додає Жовтенко.

«Поребрик», «за поребриком» «Поребрик» став мемом з початком війни на Донбасі в 2014 році. Слово «поребрик» використовував російський спецназ, що видавав себе за місцевих бойовиків, який захоплював Краматорськ Донецької області, вказуючи, куди треба відійти мирним жителям міста, що спостерігали за захопленням будівлі відділу МВС.

Багато українців не хочуть називати ворога його власним іменем. Звідси оці всі «русня», «рашка»

Слово «поребрик» майже не вживається в Україні за винятком Донецької області, хоча й існує в українській мові (позначає архітектурний декоративний орнамент, утворений поставленими під кутом до стіни (ребром) рядами цегли). Натомість в окремих регіонах Росії, насамперед у Петербурзі, слово «поребрик» застосовують у значенні «бордюр» (бортовий камінь, що обмежує тротуар). Таким чином тоді в Краматорську стало ясно, що ці особи з військовим вишколом прибули з Росії, а не були місцевими. В Україні мем з часом також отримав нову форму – «Запорєбєрьє» чи «за порєбриком», що застосовується як глузлива назва Росії, яка ніби за межею – в переносному сенсі «за межею нормальності». «Залісся», «болота» «Залісся» є давнім – ще з часів України-Русі – терміном для означення порівняно лісистих, малопрохідних, неосвоєних теренів нинішньої центральної Росії до заснування Москви, а тепер має такий підтекст: мовляв, ті території навколо Москви, які були колись «дикими» в прадавні часи, так ними і залишаються. Так само й «болота» – цим терміном українці в соцмережах підкреслюють ніби «затурканість» Росії, з акцентом на лісистості і болотистості російських місцевостей в давню добу.

«Це вже було» і нові тренди Деякі з перерахованих вище назв нині менше вживаються в соціальних мережах через те, що існує побоювання в авторів дописів, що їхні пости можуть бути заблоковані через вживання глузливих назв для Росії. «Завдяки російським фейковим акаунтам механізми фейсбуку, скажемо так, блокують більшість найпоширеніших назв для Росії, якими можна користуватися для опису росіян, Росії та їхнього нинішнього режиму, а також того, що вони роблять зараз під час війни. Тому частина термінів тут відпадає, бо вона вже попала в немилість фейсбуку – тому можуть блокуватись профілі і самі публікації», – пояснює політичний експерт Тарас Жовтенко.

З книгодрукуванням з’явилась якась подоба пропаганди чи контрпропаганди, тоді й виникла фіксація назв для знецінення ворога

Назагал же ж широкий вжиток образливих для Росії назв з боку українців можна пояснити російською агресією і дуже негативним ставленням до тієї країни, що підтверджує соціологія. У травні 2018 року, за даними опитування групи «Рейтинг», 47% українців охарактеризували своє ставлення до росіян як «тепле». Нейтрально до них ставилися 30% респондентів, холодно – 23%. Широкомасштабне вторгнення кардинально змінило ці настрої. Зараз до Росії 93 відсотки українців мають «однозначно вороже ставлення». Ще чотири відсотка – «скоріше вороже». Тобто разом 97 відсотків українців мають так чи інакше «вороже ставлення» до північного сусіда.