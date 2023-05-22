«Хороша ідея»: Боррель привітав підготовку до передачі F-16 Україні

Високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель прокоментував ймовірну передачу Україні винищувачів F-16. Спілкуючись із журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ у Брюсселі, він схвально відгукнувся про цю ініціативу.

«Це хороша ідея, що країни G7 нарешті вирішили підготувати ґрунт для передачі Україні винищувачів, які їй потрібні», – сказав він.

Боррель назвав першим пріоритетом підготовку пілотів і висловив сподівання, що незабаром партнери зможуть почати надавати винищувачі Україні.

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Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня на полях саміту в Японії Білий дім поширив повідомлення, що на цих переговорах Байден наголосив на готовності Вашингтона допомагати Києву у створенні довгострокових можливостей для захисту і стримування російської агресії. З цією метою Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16, йшлося у повідомленні.

Питання про постачання Україні передових винищувачів залишалося головною темою у зв’язку із західною допомогою Україні. Ввечері 19 травня Associated Press і CNN з посиланням на джерела повідомляли, що президент США Джо Байден має намір схвалити тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16. За даними ЗМІ, навчання льотчиків проходитиме в Європі і може розпочатися вже найближчими тижнями.

Раніше Джо Байден був проти передачі F-16 Україні, посилаючись на тривалі терміни навчання пілотів, а також ризик ескалації конфлікту з Росією.