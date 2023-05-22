У Росії «впав запал» атакувати Україну керованими авіабомбами з півночі – Ігнат

Після падіння авіасуден у Брянській області Росії у військ противника «впав запал» атакувати Україну керованими авіабомбами з півночі, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Після відомих подій на півночі у противника впав запал атакувати керованими авіабомбами саме з північного напрямку. Щось їм заважає. Мабуть, брянський привид», – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.



Він нагадав, що противник завдає авіаударів КАБами як з території РФ, так і з окупованих територій.



«Це серйозний виклик. З ним могли б впоратися літаки F-16, які б були в тому чи іншому регіоні на бойовому чергуванні. Навряд чи російські літаки б наближалися до зони потенційного пуску керованих авіабомб, якби там чергувала пара чи більше літаків F-16. Наявність цих літаків у небі не дозволить росіянам наближатися. Превентивно там мають бути засоби, які відіб’ють бажання російської авіації підлітати до наших кордонів», – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

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За неофіційними даними, 13 травня в Брянській області розбилися чотири військові борти: два вертольоти Мі-8, винищувач-бомбардувальник Су-34 і багатоцільовий винищувач Су-35. Міноборони РФ не коментувало втрату літаків і вертольотів.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтверджував факт катастрофи лише одного вертольота Мі-8. За даними телеграм-каналів, у результаті катастрофи двох Мі-8, Су-34 і Су-35 загинули девʼять російських військовослужбовців.