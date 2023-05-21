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Байден повідомив про гарантії з боку Києва у разі передачі Україні F-16

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден (праворуч) під час зустрічі на полях саміту «Групи семи» (G7). Хіросіма, Японія, 21 травня 2023 року

США отримали «чіткі запевнення» від президента України Володимира Зеленського, що Київ не використовуватиме передані Заходом бойові винищувачі F-16 для проникнення на російську територію. Про це заявив американський президент Джо Байден на пресконференції за підсумками саміту «Групи семи» в японському місті Хіросіма.

Водночас у розмові з журналістами Байден зауважив, що літаки F-16 можуть застосовуватися «де б не були російські війська в межах України». Заяву Байдена наводить, зокрема, агенція Associated Press.

«Прихильники України не вагаються. Росія не вплине на нашу рішучість підтримувати Україну», – зазначив Байден на пресконференції.

Раніше після зустрічі Байдена і Зеленського 21 травня на полях саміту в Японії Білий дім поширив повідомлення, що на цих переговорах Байден наголосив на готовності Вашингтона допомагати Києву у створенні довгострокових можливостей для захисту і стримування російської агресії. З цією метою Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16, йшлося у повідомленні.

У Японії Джо Байден також оголосив про рішення США надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів. Допомога включатиме постачання додаткової партії боєприпасів, артилерії і транспортних засобів. Зеленський подякував США за «суттєву підтримку».

Питання про постачання Україні передових винищувачів залишалося головною темою у зв’язку із західною допомогою Україні. Ввечері 19 травня Associated Press і CNN з посиланням на джерела повідомляли, що президент США Джо Байден має намір схвалити тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16. За даними ЗМІ, навчання льотчиків проходитиме в Європі і може розпочатися вже найближчими тижнями.

Раніше Джо Байден був проти передачі F-16 Україні, посилаючись на тривалі терміни навчання пілотів, а також ризик ескалації конфлікту з Росією.

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