Байден повідомив про гарантії з боку Києва у разі передачі Україні F-16

США отримали «чіткі запевнення» від президента України Володимира Зеленського, що Київ не використовуватиме передані Заходом бойові винищувачі F-16 для проникнення на російську територію. Про це заявив американський президент Джо Байден на пресконференції за підсумками саміту «Групи семи» в японському місті Хіросіма.

Водночас у розмові з журналістами Байден зауважив, що літаки F-16 можуть застосовуватися «де б не були російські війська в межах України». Заяву Байдена наводить, зокрема, агенція Associated Press.

«Прихильники України не вагаються. Росія не вплине на нашу рішучість підтримувати Україну», – зазначив Байден на пресконференції.

Раніше після зустрічі Байдена і Зеленського 21 травня на полях саміту в Японії Білий дім поширив повідомлення, що на цих переговорах Байден наголосив на готовності Вашингтона допомагати Києву у створенні довгострокових можливостей для захисту і стримування російської агресії. З цією метою Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16, йшлося у повідомленні.

У Японії Джо Байден також оголосив про рішення США надати Україні новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів. Допомога включатиме постачання додаткової партії боєприпасів, артилерії і транспортних засобів. Зеленський подякував США за «суттєву підтримку».

Питання про постачання Україні передових винищувачів залишалося головною темою у зв’язку із західною допомогою Україні. Ввечері 19 травня Associated Press і CNN з посиланням на джерела повідомляли, що президент США Джо Байден має намір схвалити тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16. За даними ЗМІ, навчання льотчиків проходитиме в Європі і може розпочатися вже найближчими тижнями.

Раніше Джо Байден був проти передачі F-16 Україні, посилаючись на тривалі терміни навчання пілотів, а також ризик ескалації конфлікту з Росією.