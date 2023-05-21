Росія має вивести війська з України, а не «заморожувати конфлікт» – Шольц

Лідери країн «Групи семи» під час саміту в Хіросімі вкотре наголосили Росії на необхідності виведення військ з території України, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц за результатами зустрічей з колегами та з президентом України Володимиром Зеленським, передає «Укрінформ».

«Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», – заявив Шольц.

Переговори з президентом України Володимиром Зеленським він охарактеризував як «дуже конкретні» й такі, що «базуються на результатах попередніх розмов», які проводилися, зокрема, під час візиту українського лідера в Берлін 14 травня.

На думку канцлера, дуже важливо, що Зеленський під час візиту в Японію не лише проводить переговори з лідерами G7, а й має змогу започаткувати «абсолютно нову інтенсивність розмов з багатьма із запрошених країн Глобального Півдня».

«Це відбувається відповідним чином і на рівних», – вважає Шольц.

За його словами, зараз, коли багато хто висуває пропозиції щодо способів гарантувати мир і безпеку та завершення війни, «важливим має стати розуміння, що це не означає можливість заморожування конфлікту і збереження для Росії всіх її військових завоювань, а єдиним результатом має бути виведення військ Росією».

Одразу після прибуття до Хіросіми Зеленський розпочав серію зустрічей як із постійними учасниками самітів G7, так і з керівниками запрошених країн, включно з Індією.