Зеленський: «Бахмут не захоплений сьогодні Росією»

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».

«Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди б опинилися в оточенні... Сьогодні вони (українські військові – ред.) виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони перебувають в Бахмуті. В яких точках – ділитися не буду. Але це говорить про те, що Бахмут не захоплений сьогодні РФ. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути», – підкреслив Зеленський.

Як відзначив президент, «він чітко розуміє, що відбувається сьогодні в Бахмуті й для чого це відбувається». Водночас він «не може ділитись зі спільнотою тактичними поглядами військових».

«Але ми бачимо, що країна, яка більша за нас в десятки разів (Росія –ред.) не може нас окупувати та виграти цю війну. І я думаю, ще трошки і ми будемо перемагати», – заявив президент України.

За словами Володимира Зеленського, «військове командування цінує життя військових ЗСУ, які продовжують виконувати дуже важливе завдання в місті».

21 травня видання Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом нібито розповів про те, що «українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині».

Згодом в Офісі президента України спростували інформацію американських журналістів щодо «здачі Бахмута».

21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».