В Офісі президента спростували повідомлення ЗМІ про «здачу Бахмута»

В Офісі президента спростували повідомлення американських ЗМІ про те, що Володимир Зеленський начебто підтвердив «захоплення Бахмута» російськими військами.

За словами прессекретаря українського лідера Сергія Никифорова, Володимир Зеленський насправді заперечив взяття Бахмуту під час розмови зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Як відзначив Никифоров, відповідаючи на питання журналістів про те, що російські військові заявили про нібито взяття Бахмуту, президент відповів: «Думаю, що ні».

21 травня видання Reuters повідомило, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Джо Байденом розповів про те, що українські військові втратили контроль над Бахмутом на Донеччині.

20 травня в Міноборони України казали, що ситуація в Бахмуті на Донеччині «критична», але ЗСУ тримають оборону в районі «Літак».

Російські війська впритул підійшли до Бахмута влітку 2022 року після того, як завершили наступальні операції у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній. Активні бойові дії в Бахмуті розпочалися восени минулого року, але повністю захопити місто російські сили до цього часу не спромоглися.