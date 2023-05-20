На Донеччині впродовж доби відбулося близько 40 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

На Донеччині впродовж доби відбулося 39 бойових зіткнень, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України в суботу, 20 травня.

За інформацією ЗСУ, зараз найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Російські військові зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках фронту.

«Протягом цієї доби противник завдав три ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені мирні люди, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура», – кажуть українські військові.

У Генштабі уточнили, що впродовж доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки армії РФ.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливу ціль противника», – підсумували військові.