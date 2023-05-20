«Відбирають житло та перепродають». Як українцям захистити своє майно в окупації?

Як російські окупаційні сили відбирають житло у жителів захопленого Приазов'я, і кому його передають? Чи набуває так звана націоналізація масового характеру? Що робити місцевим жителям у випадку привласнення їхнього житла окупаційною владою, і чи можна запобігти цьому процесу? Про все це в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські окупаційні сили в Мелітопольському районі відібрали 674 приватні будинки у людей, які змушені були виїхати з регіону, повідомив 9 травня у своєму телеграм-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров . Цей процес окупаційна влада називає «націоналізацією». За словами Федорова, найбільше будинків захопили в Якимівській селищній громаді району. В деяких населених пунктах ці будинки складають понад 10% всього житлового фонду, зазначив міський голова. Федоров стверджує, що Залишені внаслідок російської «евакуації» будинки швидко заселяються російськими військовими та приїжджими з РФ, повідомив посадовець.

. Цей процес окупаційна влада називає «націоналізацією». За словами Федорова, найбільше будинків захопили в Якимівській селищній громаді району. В деяких населених пунктах ці будинки складають понад 10% всього житлового фонду, зазначив міський голова. Федоров стверджує, що Залишені внаслідок російської «евакуації» будинки швидко заселяються російськими військовими та приїжджими з РФ, повідомив посадовець. До цього, 6 березня, Федоров в ефірі телемарафону розповів, що російські окупаційні сили закінчили так звану інвентаризацію житла, тобто, визначили, що саме вони можуть відібрати у місцевих жителів.

Ватажок незаконного збройного угруповання «ДНР» Денис Пушилін визначив, як перевести так зване «безгосподарне» майно на окупованій частині Донецької області до власності цього угруповання. Відповідний так званий «указ» він підписав 10 травня, повідомило маріупольське видання 0629. З «документу» випливає, що так звані «органи та посадові особи» угруповання «ДНР» мають право звернутися до місцевого «суду» з вимогою про визнання права власності на цю нерухомість, яка «не має власника або власник якої невідомий, або якщо він відмовився від права власності». До «суду» можна звернутися після закінчення трьох місяців з дня постановки на облік такої нерухомості як «безгосподарної».

визначив, як перевести так зване «безгосподарне» майно на окупованій частині Донецької області до власності цього угруповання. Відповідний так званий «указ» він підписав 10 травня, повідомило маріупольське видання 0629. З «документу» випливає, що так звані «органи та посадові особи» угруповання «ДНР» мають право звернутися до місцевого «суду» з вимогою про визнання права власності на цю нерухомість, яка «не має власника або власник якої невідомий, або якщо він відмовився від права власності». До «суду» можна звернутися після закінчення трьох місяців з дня постановки на облік такої нерухомості як «безгосподарної». Журналісти зазначили, що у листопаді 2022 року Пушилін видав «указ», у якому дозволив «безгосподарні» непошкоджені квартири або будинки тимчасово віддавати жителям міста, які залишилися без житла. У разі повернення власників нерухомості нові жителі повинні були звільнити помешкання протягом 10 діб. Раніше видання також повідомляло, що в Маріуполі окупаційна влада готується визнати «безгосподарними» 665 приватних будинків.

Маріупольська міська рада 5 травня повідомила, що завезені з Росії будівельники почали перевозити до окупованого міста свої родини. Їх заселяють до будинків і квартир місцевих жителів, які змушені були виїхати звідти.

Маріуполь: «є попит на житло»

Директор маріупольської громадської організації «Архі-Місто» Андрій Марусов розповів «Новинам Приазов'я», що заселення російських військових чи будівельників до квартир маріупольців є поширеним явищем. За його даними, для проведення інвентаризації окупаційна влада використовує ОСББ.

«Тобто там тиснуть на тих же самих керівників, якщо вони залишилися, щоб вони ходили, збирали інформацію, з'ясовували, хто поїхав, чиє це житло, яким чином його можна використати для цих гастарбайтерів будівельних або для російських військових», – розповів він.

У Маріуполі є ринок нерухомості, на якому можна купити або продати житло. Його виставляють туди власники, каже Марусов. Але з часом там можуть з'явитися квартири та будинки, які окупаційна влада визнає «безгосподарними».

«Тих самих гастарбайтерів та російських військових багато, то виник такий достатньо великий попит на житло. Були і є оголошення про те, що те чи інше приміщення – квартири або приватні будинки – продаються. Але, знову-таки, я принаймні не зустрічав якихось доказів, фактів, що це було саме відібране у легітимних власників житло окупаційною владою і щоб саме вона його продавала», – зазначив Марусов.

Він припускає, що окупаційна влада врешті буде конфісковувати «безхазяйне» майно, зокрема житло, щоб потім його забирати собі або перепродавати.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Відверта крадіжка»

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко називає так звану націоналізацію майна окупантами «відвертою крадіжкою».

Дозволяють собі відверто красти майно, яке належить приватним особам або державі Україна

«У нас дуже багато повідомлень про то, що і на території і Скадовського району, і Голопристанського району, і на території Генічеська колаборанти, гауляйтери, дозволяють собі відверто красти майно, яке належить приватним особам або державі Україна – це єдина легітимна держава, яка може бути там і мати майно на території окупованої ворогом», – зауважив він.



Яскравим прикладом незаконного привласнення майна є захоплення окупаційною владою будівлі української клініки лікаря Володимира Козявкіна у Генічеську, який лікував дітей з церебральним паралічем, розповідає політик.

«Націоналізація» по-російськи»

Крім житла, окупаційна влада привласнює приватні підприємства і все майно, яке там перебуває, зазначив Самойленко.

Залишаються голі стіни, розкрадене все, а ще найгірше – ще й заміноване все це залишається

«Націоналізація» по-російськи закінчується рівно на тому, що заходять (окупанти – ред.)на підприємство, вивозять все, що там є цінне, крадуть все, що там є – сировина або готова продукція, якщо воно щось виробляє, і кажуть, що все, «націоналізація» закінчилась. Типу, будемо зараз шукати нових інвесторів, будемо зараз шукати персонал, який буде працювати. Але залишаються голі стіни, все розкрадене, а ще найгірше – ще й заміноване все це залишається», – додав він.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини все майно повернулося до своїх власників, стверджує голова облради. Його житло окупаційна влада також свого часу відібрала, зауважив Самойленко.

Прикладів того, що дійсно ворог захоплював будинки та квартири, сотні

«Мій будинок, в якому я мешкав зі своєю родиною, був захоплений представниками окупаційної влади, ну, все цінне, скажемо так, умовно, що для них цінне, вони вкрали з всього будинку. Тому поки що я не можу повернути своїх дітей додому та і Херсон перебуває під постійними обстрілами. Але прикладів того, що дійсно ворог був у будинках, ворог захоплював квартири, будинки, якісь дачні будиночки, прикладів цих є сотні», – розповів Самойленко.



Він наголосив, що таке житло може бути замінованим, тому повертатися туди слід лише після обстеження представниками Національної поліції й ДСНС.

Немає паспорта РФ – немає майна

Директор Центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів «Новинам Приазовʼя», що у цьому регіоні окупаційна влада відбирає житло не лише у жителів, які виїхали, а й у тих, що залишилися в окупації. Приводом для примусового виселення може бути, зокрема, відсутність російського паспорта.

«У Держдумі РФ свого часу був ухвалений закон про контрольовану депортацію з території, де введено воєнний стан. Цей закон дозволяє окупантам і їхнім прибічникам просто забирати будь-яке житло та звільняти його від законних хазяїв. Навіть, якщо вони не виїхали з цієї території. А потім вже використовувати це житло на власний розсуд і певною мірою такі помешкання потрапляють на ринок житла, в тому числі або оренда, або купівля-продаж», – зазначив він.

Таким чином всіх, хто не згодний з окупацією, хто чекає на звільнення території ЗСУ, можуть виселити з міста або на територію РФ, або в інші окуповані населені пункти, додав Орлов.

«Облаштовують опорні пункти»

Частину відібраного житла використовують російські військові як свої опорні пункти. Інша частина пропонується жителям Росії, які приїжджають працювати до Мелітополя, розповідає експерт.



«З території РФ приїжджають представники нової (окупаційної – ред.) влади, представники військових, силових структур. Їм пропонується житло в оренду або навіть на продаж. Також ринок житла на тимчасово окупованих територіях можна якоюсь мірою побачити, наприклад, на платформі OLX. Тобто в гривневому еквіваленті це все відбувається. Наприклад, оренда від 7,5 тисяч до 20 тисяч гривень», – стверджує він.

Орлов зазначив, що збагачуються на так званому ринку нерухомості у Мелітополі ті, хто причетні до окупації міста. За його даними, ті квартири, які потрапили під нагляд військових або силовиків, передаються з рук в руки під час ротації.

Є певна корупційна схема. Обов'язково треба ділитися. Інакше ти на той ринок не заходиш

«З іншого боку, наскільки відомо, коли відбувається «віджимання» того чи іншого помешкання, то є певна корупційна схема пов'язана з тим, щоб певний відсоток був покладений до кишень тих «чиновників», які на сьогодні представляють окупаційну владу на території міста. Така інформація теж є і мені її декілька разів підтверджували. Тобто обов'язково треба ділитися. Інакше ти на той ринок не заходиш», – розповів експерт.

Чи треба звертатися в Нацполіцію?

Депутатка Запорізької міської ради та адвокатка Регіна Харченко зазначає, що жителям окупованих територій важливо зберегти всі можливі українські документи, які засвідчують право власності на житло та інші об'єкти.

Треба поставити собі задачу зберегти всі можливі документи

«Якщо ви маєте об'єкти на рухомості або бізнес, що б то не було, то перша ваша задача – це вивести з окупованої на безпечну територію. Всі документи, які можуть підтвердити ваше право власності, право користування або право володіння. Тобто всі уставні документи, всі договори купівлі-продажу, всі витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, печатки, все-все-все, електронні цифрові підписи, все, що може свідчити документально щодо, наприклад, ця земельна ділянка, чи це приміщення, чи цей гараж, чи цей склад, чи ця квартира є вашою», – пояснила вона «Новинам Приазовʼя».

Поки триває окупація, Україна не може забезпечити непорушність права власності. Втім, після звільнення територій все майно повернеться до їхніх власників, каже юристка.

«Те, що там зараз відбувається безлад, ну це зрозуміло, бо сперечатися з людиною, яка має автомат, неможливо. Але треба поставити собі задачу зберегти всі можливі документи», – зазначила Харченко.

Заяв до українських правоохоронних органів з приводу привласнення житла окупаційною владою робити немає сенсу, додала вона.

«Я як юрист не бачу необхідності зараз подавати якусь заяву, що це якось захистить реально права власника. Воно не захистить. Захистить тільки той факт, що ви матимете при собі необхідний пакет документів і після звільнення ви зможете приїхати до себе. І держава України це визнала ще до цієї ситуації з окупацією», – наголосила юристка.

Більша частина Херсонської області, включно з обласним центром, була окупована російськими військовими упродовж першого тижня повномасштабного вторгнення Росії.

Деякі підрозділи Збройних сил України, що обороняли регіон, були розбиті, деякі змушені були відступати перед чисельними колонами противника, який йшов з території окупованого Криму.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, включно із Запорізькою, які були частково окуповані.

Україна і Захід засудили цю спробу анексії. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Українська влада заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. 11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі. Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 14 травня 2023-го. В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.

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