Окупанти готуються до проведення «виборів» на захоплених територіях – Федоров

Російські окупанти готуються до проведення «виборів» у вересні 2023 року на захоплених територіях Запорізької області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

«З понеділка (22 травня – ред.) починається попереднє голосування в партії «Єдина Росія», яка відкрила свій фейковий філіал на території тимчасово окупованого Мелітополя. Зареєстровано до ста кандидатів, які будуть у попередньому голосуванні відбиратися, а потім йти на місцеві вибори, які ворог планує провести на нашій території у вересні. Так само готуються і в інших партіях», – сказав він.

За словами мера, про підготовку до виборів свідчить і чергова хвиля примусової паспортизації, яка розпочалась тиждень тому.

«Вигадали нову соціальну допомогу для тих сімей, в яких є неповнолітні діти. Обіцяють додаткову матеріальну допомогу – 4000 рублів, але за умови наявності російського паспорта. Влаштовують фільтрації на вулицях: з пішоходами проводять «бесіди» про необхідність паспорта, в автовласників погрожують конфіскувати авто, якщо не буде паспорта», – сказав він.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити озвучені дані.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.