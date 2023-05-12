Федоров повідомив про «сильний вибух» у центрі Мелітополя

Міський голова окупованого російськими військами Мелітополя повідомив про «сильний вибух» у місті вранці 12 травня.

«Сильний одинокий вибух у Мелітополі. Пролунав у самому центрі міста. Де саме зранку невдало палять окупанти, з’ясовуємо», – написав Федоров у телеграмі, не навівши подробиць.

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Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.