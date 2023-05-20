У Міноборони розвінчали фейк Росії щодо «зникнення» Залужного

Росія вкотре «намагається деморалізувати українців» – цього разу вона запустила фейк про нібито «зникнення» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались», – сказала Маляр.

За її словами, російські фейки «це типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію українського війська». Вона також зазначила, що «по часу дії вона дуже коротка – від декількох годин до одного дня, адже інформацію легко перевірити».

«Наразі, момент поширення зрозумілий – пік напруги в Бахмуті, коли навіть декілька деморалізованих військових з нашого боку їм полегшать ситуацію. Власне, заради цього і купа передчасних повідомлень про «взяття» Бахмута», – додала вона.

Російські війська впритул підійшли до Бахмута влітку 2022 року після того, як завершили наступальні операції у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному та Попасній. Активні бойові дії в Бахмуті розпочалися восени минулого року, але повністю захопити місто російські сили досі не спромоглися.