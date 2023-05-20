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Внаслідок обстрілу Куп’янська постраждало двоє людей, спалахнула пожежа – ОВА

«Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці», – Олег Синєгубов

У суботу, 20 травня, російські військові вкотре атакували Куп’янськ на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці», – повідомив очільник ОВА.

Крім того, за даними Синєгубова, через обстріл армії РФ сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної сировини на площі близько 800 кв. м.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, в тому числі Харківської області. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.

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