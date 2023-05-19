Вибухи у Маріуполі: надходять повідомлення про кілька ударів, зокрема  – у районі аеропорту

Маріупольська міська рада, законний орган, підпорядкований владі України, повідомляє, що в окупованому військами РФ місті у п’ятницю сталося кілька вибухів.

«Вибухи в Маріупольському районі. Відомо про три потужні вибухи, які чули маріупольці. Попередньо, влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту», – йдеться в повідомленні міськради у Telegram.

У свою чергу, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав: «Наші повідомляють про прильоти між с. Агробаза (фактично межує з містом) та містом… Тепер – аеропорт».

Радіо Свобода наразі не може перевірити дані на окупованій РФ території.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».