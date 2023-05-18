Російські війська обстріляли Харківщину, під завалами будинку може бути людина – Синєгубов

Російська армія обстріляли Харківську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 18 травня.

«За попередньою інформацією, «приліт» був у селі Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина», – заявив він.

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На місці працюють екстрені служби, додав Синєгубов.

Раніше 18 травня голова Харківщини повідомив про обстріл області.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, в тому числі Харківської області. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.