Дві людини загинули, 20 поранені через обстріли РФ у трьох областях – ОВА

Дві людини загинули, 20 – були поранені в Донецькій, Херсонській і Харківській областях внаслідок обстрілів із боку російських військ минулої доби – свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби загарбники здійснили 80 обстрілів, випустивши 339 снарядів із важкої артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

«Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі школи, лікарні та територію і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у місті Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще чотири дістали поранення», – написав він у телеграмі.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу через дії Росії загинув житель Слов’янська, ще 12 людей в області зазнали поранення.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, 11 травня російські війська вели вогонь по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського і Харківського районів.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ Великого Бурлука Куп’янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку і щонайменше 7 приватних будинків. Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти, постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості 16-річна дівчина та жінки 43 і 62 років», – написав він.

За даними Синєгубова, у Вовчанську артилерійським обстрілом зруйнований приватний житловий будинок, з-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку, її шпиталізували.

Про обстріли також повідомили голови Запорізької і Дніпропетровської ОВА.

За словами Юрія Малашка, 24 міста і села Запорізької області постраждали від російських ударів за добу. «Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційних, два з РСЗВ й один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли», – написав він у телеграмі.

Сергій Лисак повідомив, що за ніч Дніпропетровщина була під обстрілами чотири рази.

«Росiйська армiя цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади. Ворог гатив із важкої артилерiї. Загиблих та постраждалих немає. Iнформацiя щодо наслiдкiв уточнюється. Мiсця прильотів обстежують рятувальники», – написав він.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.