Євробачення-2023: на конкурсі визначені переможці другого півфіналу

У Великій Британії у Ліверпулі 11 травня пройшов другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023.

У фінал пройшли Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія і Словенія.

У першому півфіналі переможцями стали Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія і Норвегія.

Україна, як переможниця попереднього року, автоматично вийшла одразу у фінал разом із так званою «великою п’ятіркою»: Великою Британією, Францією, Німеччиною, Іспанією та Італією. Ці країни (окрім Британії) вважаються засновниками та головними спонсорами конкурсу.

Україну цього року представляє гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel.

Фінальне шоу, яке відбудеться в суботу, 13 травня, визначить переможця.

Англійське місто приймає 67-й за рахунком конкурс від імені України, перемогу якій минулого року приніс гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania.

Сама Україна не змогла прийняти «Євробачення-2023» через російське повномасштабне вторгнення.