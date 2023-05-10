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Американський гурт Imagine Dragons презентував кліп про Україну

Хлопці стоять біля зруйнованої обстрілами будівлі в українському селі Новогригорівка Миколаївської області, 10 квітня 2023 року

Американський музичний гурт Imagine Dragons, амбасадор проєкту United24, презентував кліп про Україну.

У відео Crushed, яке зняте на передовій України, розповідається про 14-річного Сашу, який пережив кілька місяців російської окупації.

«Історія Сашка розриває серце, і таких як він ще тисячі, які вкрай потребують допомоги. Навіть сьогодні його сім'я без електрики та інших базових комунальних послуг», – написав гурт у фейсбуці й закликав донатити United24.

5 травня минулого року було започатковано проєкт підтримки України United24 для збору коштів. Першим амбасадором проєкту став футболіст Андрій Шевченко. За даними Офісу президента, протягом першого року роботи платформи United24 через неї вдалося залучити понад 300 мільйонів доларів. За ці кошти, серед іншого, придбали 176 автомобілів швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію для українських військових, машину для розмінування.

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