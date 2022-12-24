«Євробачення-2023»: член жюрі Нацвідбору оцінив шанси TVORCHI на перемогу в Ліверпулі

Член журі українського Нацвідбору на «Євробачення-2023», фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя оцінив шанси пісні Heart Of Steel українського гурту TVORCHI, з якою вони виступлять у фіналі конкурсу у Ліверпулі навесні 2023 року.

«Це – міцний, крутий номер. Це – гарний продакшн, це – якісний, свіжий саунд. Це – щось нове від України, яке, можливо, для когось і контрастує на фоні війни, але не можемо ми постійно подавати все лише зі сторони війни. Має бути щось, що показує, що ми всупереч тій драмі, яка відбувається в нашій країні, можемо робити якісне. Їх номер – це якісна штука. Я не можу сказати, що це – хіт. Але це якісна базова композиція для Європи, яка може спрацювати. Якщо навіть не спрацює, я вірю, що ми потрапимо в десятку», – зазначив Тополя в інтерв’ю Радіо Свобода.

Водночас, за словами фронтмена гурту «Антитіла», особисто його як члена журі українського Нацвідбору на «Євробачення-2023» зачепив найбільше інший виступ.

«Найсильніші емоції у мене викликала і викликає пісня Марини Круть. Це мурахи і це «комок» у горлі, і це сльози! Мені важко слухати її. Там є такі тригерні слова... Але це, звичайно, суб’єктивно. Тому що в мене є певний досвід війни. І мене це чіпляє», – пояснив він.

Загалом Тарас Тополя відзначив, що організатори Нацвідбору на «Євробачення-2023» зробили висновки зі скандалів, що відбувалися в Україні навколо цього конкурсу в попередні роки.

«Нарешті виписані якісь критерії, які не дозволяють артистам з сумнівною громадянською позицією, брати участь у відборі. Зробили, звичайно, «домашню роботу», я впевнений. Нам було досить легко судити, тому що все було зрозуміло з громадянською позицією учасників», – зазначив він.

17 грудня відбувся фінал Національного відбору на «Євробачення-2023», у якому переміг тернопільський дует TVORCHI із піснею Heart Of Steel (гурт отримав дев’ять балів від суддів та десять – від глядачів).

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» проводять з 1956 року.

Переможцем «Євробачення-2022» став український гурт Kalush Orchestra з композицією Stefania, тож у 2023 році шоу мало відбутись в Україні. Однак організатори вирішили перенести захід «з міркувань безпеки» до Британії, чий представник на «Євробаченні-2022» посів друге місце.