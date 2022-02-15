«Суспільне» прокоментувало заяву ДПСУ щодо «довідки про в’їзд до Криму» Паш

Національна суспільна телерадіокомпанія очікує отримати офіційну відповідь Державної прикордонної служби щодо документу, який нібито підтверджував законний в’їзд співачки Аліни Паш до окупованого Криму, до 11 ранку 16 лютого. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі мовника.

За повідомленням, такий термін надання відповіді компанії назвав прес-офіцер Держприкордонслужби.

У пресслужбі також повідомили, що планують робити далі:

«Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на яке буде запрошено Аліну Паш і прийняте відповідне рішення».

Голова правління НСТУ Микола Чернотицький, зі свого боку, повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що планує звернутися до правоохоронних органів щодо надання підробних документів.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що відомство не видавало переможниці Національного відбору Аліні Паш документ про законний перетин адміністративного кордону з окупованим Кримом.

12 лютого у Києві відбувся національний фінал відбору на «Євробачення-2022». Співачка Alina Pash у ньому перемогла із піснею «Тіні забутих предків». Користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році.

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Суспільний мовник перед відбором заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю. Згодом, втім, мовник попросив Держприкордонслужбу перевірити справжність довідки, яку команда Паш надала на підтвердження законного в’їзду до Криму.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах країни-агресора після 15 березня 2014 року чи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.