Молдовська пісня «Потяг» на «Євробаченні» зійшла з колії через політичні міркування щодо Румунії

Ліліана Барбарозі та Енді Гейл

Насторожені фанати кричали «цензура!» після того, як вони помітили, що в їхній пісні на конкурсі «Євробачення» зникли згадки про те, що Молдова «єдина країна» з Румунією. Ці запеклі дискусії тривають від незалежності Молдови після розпаду СРСР в 1991 році.

Фольк-панк-гурт, який представлятиме Молдову на пісенному конкурсі «Євробачення», можливо, відкусив більше, ніж може.

Гурт Zdob si Zdub (ZsZ) з піснею про маршрут потяга через спільний кордон Молдови з Румунією втретє представлятиме свою бідну пострадянську батьківщину на найяскравішому музичному конкурсі Європи.

Але гурт уже зіткнувся із негативною реакцією після того, як, схоже, він відредагував деякі тексти, які підкреслюють спільну історію та культуру Молдови та Румунії.

Можливий союз чи об’єднання між Молдовою та її більшим сусідом, який є членом ЄС, був темою постійних і часто палких дебатів з моменту здобуття Молдовою незалежності від СРСР в 1991 році.

Частково ця дискусія стимулюється суперечками про те, як слід називати їхню мову: «молдовською» чи – як ухвалив Конституційний суд Молдови майже 10 років тому – «румунською».

Більше того, Європейська мовна спілка (EBU), яка десятиліттями організовувала пісенний конкурс «Євробачення», чітко вимагає, щоб пісні залишалися «неполітичними», і минулого року вигнав країну за перетин цієї межі.

Державна телекомпанія TRM 29 січня вибрала композицію «Потяг», яка народилася у співпраці ZsZ з фолк-гуртом Fratii Advahov, щоб представляти Молдову після того, як запланований національний конкурс було припинено через загострення кризи COVID-19.

Зв’язки, які тримають

Пісня є відзначенням прокладеного залізничного маршруту Кишинів – Бухарест, відомого як залізниця «Дружба».

Але уважні шанувальники помітили: у процесі відбору на «Євробачення» посили щодо «старої країни [і] нової країни» про те, що «окремо, разом» означає «як два – це одне» в оригінальній версії замінили на м’якші тексти про потяг, який «більше не виглядає великим/тому що не має кордонів».

Зміни викликали звинувачення в цензурі, це – болюча тема, враховуючи досвід більшості молдован за радянської влади.

«Коли у вас є такий тонкий текст, який замінюється текстом, який не викликає такої емпатії та зміщує акценти, люди починають обговорювати та припускати всілякі речі. Але насправді важливо те, що саме сталося», – зазначила у розмові з Молдовською службою Радіо Свобода журналістка Вікторія Куснір, одна з п'яти експертів-суддів у процесі відбору.

Гурт ZsZ очолюють члени-засновники Роман Ягупов та Міхай Гінку.

Це була певна обережність, можливо, дещо перебільшена, перед суворими правилами, встановленими регламентом «Євробачення»

У розмові з Радіо Свобода автори пісні відкинули припущення про те, що існувала «цензура» чи будь-який інший зовнішній тиск на гурт, щоб змінити текст перед конкурсом «Євробачення».

Поет і автор ліричних текстів Всеволод Чорней сказав, що Ягупов попросив його дати йому кілька варіацій пісень. Схоже, частково для того, щоб поважати бажання організаторів щодо «неполітичних» пісень.

«З боку Романа Ягупова не було ніякої злої волі», – сказав Чорней Радіо Свобода. «Це була певна обережність, можливо, дещо перебільшена, перед суворими правилами, встановленими регламентом «Євробачення». Він сказав мені, що є правила... які забороняють політичні алюзії і, про всяк випадок, попросив дати йому більш нейтральні варіанти».

«Імпровізований» запасний варіант

Ягупов має певний досвід «Євробачення», яким він може скористатися.

ZsZ привів Молдову до свого першого в історії фіналу «Євробачення» у 2005 році, посівши шосте місце з енергійною мелодією «Бабуся б'є в барабан», у якій були представлені привітні сивочолі жінки, що розмахували прапорами з усього світу.

ZsZ повернувся на конкурс у 2011 році і фінішував 12-м з веселим, схожим на цирк, виконанням пісні під назвою «Такий щасливий».

Але слухачі висловили розчарування змінами в «Потязі» у січні.

Пісня перемогла не завдяки мелодії, монументальному виробництву та віртуозності, а через зміст, інтерпретаційний настрій та історію

«З таким кострубатим текстом пісня втратить всю свою чарівність, – зазначає журналістка й колишній депутат Анжела Арама про зміни, – тому що, давайте будемо чесними, вона перемогла не завдяки геніальності мелодії, монументальному виробництву та віртуозності, а через зміст, інтерпретаційний настрій та історію».

Продюсер ZsZ Ігор Данга сказав Радіо Свобода, що заміна була експериментом. «Цей твір [спочатку] не був створений для «Євробачення»», – сказав Данга, додавши, що тільки минулого місяця вони вирішили взяти участь у національному конкурсі з «Потягом».

Ми побачили з реакцій, що люди виступають за оригінальний текст, тому зрозуміло, що ми будемо використовувати цей текст. Все буде добре

Він зауважив: «Виходячи з нашого досвіду, якщо ми хочемо брати участь у Євробаченні, ми адаптуємо пісні».

«Це була імпровізація Романа – він пробував різні тексти, але це не була остаточна версія, – додав Ігор Данга. – Але ми побачили з реакцій, що люди виступають за оригінальний текст, тому зрозуміло, що ми будемо використовувати цей текст. Все буде добре».

Залишатися «неполітичними»

Відкрита політика – це так звана третя рейка конкурсу «Євробачення».

Білорусь була дискваліфікована Європейською мовною спілкою (EBU) з торішнього «Євробачення» після того, як двічі не змогла уникнути політизації. За кілька днів після вибору білоруським державним мовником режиму Лукашенка композиції «Я навчу тебе», спілка заявила, що це «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу».

Потім, після подання нової заявки, спілка виключила Білорусь з конкурсу, адже подання композиції з невинною назвою «Пісня про зайців» «також порушує правила конкурсу, які гарантують, що «конкурс не може бути... знеславлений».

Складнощі для Білорусі виникли через шість місяців після жорстокого розгону антиурядових протестів, які включали десятки тисяч арештів, напади на незалежні та іноземні ЗМІ та інші зловживання.

Історичні південнокавказькі вороги Вірменія та Азербайджан також неодноразово зазнавали впливу на їхню участь у конкурсі, а Єреван підозрювали у включенні до пісень в 2016 році повідомлень про визнання геноциду вірмен у 2015 році та окупації території Азербайджану.

Переможниця 2016 року, українка Джамала, була допущена до змагань, попри звинувачення Росії в тому, що згадки про депортацію кримських татар у її пісні «1944» були ледь завуальованим нагадуванням про московську окупацію Криму в 2014 році.

Але цього року Молдова на «Євробаченні» може зіштовхнутися не лише з політичними перешкодами.

Вільям Лі Адамс, ведучий молодіжної програми новин BBC Minute і засновник популярного блогу про «Євробачення» Wiwibloggs, назвав виступ з піснею «Потяг» «дуже народним весіллям».

У критичному відео на ютубі, опублікованому в січні, він назвав це «безладом».

«Дозвольте сказати вам, – додав Адамс, – це не пройде до фіналу».

Україна і «Євробачення-2022»

Цієї суботи, 12 лютого, о 18:30 початок фіналу Національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2022». Суспільний мовник транслюватиме шоу наживо на всіх платформах: телебаченні, діджиталі та радіо.

Побачити пряму трансляцію Нацвідбору на «Євробачення-2022» глядачі зможуть, зокрема, на суспільному телеканалі «UA: Перший».