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Новини | Суспільство

Україну на «Євробаченні-2022» представлятиме Alina Pash

Архівне фото. Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків» отримала найвищу оцінку журі національного відбору та один з найвищих балів від глядачів

Співачка Alina Pash перемогла у національному відборі на «Євробачення-2022» і представлятиме Україну на пісенному конкурсі в італійському Турині.

Пісня виконавиці «Тіні забутих предків» отримала найвищу оцінку журі – 8 балів. Глядачі оцінили її виступ у 7 балів. Ці результати в підсумку принесли співачці перше місце в рейтинговій таблиці.

Друге місце за результатами національного відбору посів гурт Kalush Orchestra з 14 балами. Третє місце у співака Wellboy - 13 балів.

Співачка Аліна Паш під час акції «НасНеЧують: Мітинг на підтримку концертно-музичної індустрії» біля будівлі Кабінету міністрів України. Київ, 3 вересня 2020 року
Співачка Аліна Паш під час акції «НасНеЧують: Мітинг на підтримку концертно-музичної індустрії» біля будівлі Кабінету міністрів України. Київ, 3 вересня 2020 року

Аліна Паш цьогоріч стала лауреатом премії Євросоюзу для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2022. Перед національним відбором вона потрапила у скандал: користувачі в соцмережах розкритикували співачку за виступ в окупованому Криму в 2015 році. Український суспільний мовник заявив, що не бачить причин для дискваліфікації, оскільки Аліна Паш потрапила на півострів через адмінмежу з Херсонською областю. За інформацією Суспільного, виступ співачки в Криму відбувався на приватному заході.

Співачка Аліна Паш на Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020. Київ, 31 серпня 2019 року
Співачка Аліна Паш на Ukrainian Fashion Week весна-літо 2020. Київ, 31 серпня 2019 року
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