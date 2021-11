ABBA видала новий альбом після 40-річної перерви

Легендарний шведський поп-гурт ABBA після 40-річної перерви видав свій перший студійний альбом Voyage.

Альбом, де якого увійшли 10 нових треків, вийшов опівночі в різних часових поясах.

ABBA оголосили про возз’єднання і випуск нового альбому у вересні, презентувавши фанам дві пісні – I Still Have Faith in You і Do not Shut Me Down.

На концерті в Лондоні у травні гурт буде презентувати альбом. При цьому на сцену вийдуть не самі учасники, а їхні «молоді» голограми, названі «аббатари». Віртуальних музикантів створив режисер «Зоряних війн» Джордж Лукас.

Створена в 1972 році в Стокгольмі, ABBA здобула всесвітню популярність після перемоги на загальноєвропейському конкурсі «Євробачення» в 1974 році з композицією Waterloo.